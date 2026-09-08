A revista francesa "France Football", em parceria com a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), anunciou a lista completa dos indicados a vencer a Bola de Ouro de 2026, prêmio concedido ao melhor jogador do mundo.

O anúncio dos indicados ao prêmio mais importante do mundo foi feito na noite desta terça-feira, e o nome do vencedor será revelado em uma grande cerimônia marcada para o próximo dia 26 de outubro, na capital inglesa, Londres, pela primeira vez na história da premiação.

A cerimônia também contará com o anúncio dos vencedores dos demais prêmios individuais da Bola de Ouro, como o Troféu Yashin, de melhor goleiro, e o Troféu Kopa, de melhor jogador jovem, além do prêmio de melhor treinador, melhor clube e uma série de outras distinções.

Você pode conferir as listas completas dos indicados a todas as categorias dos prêmios da Bola de Ouro aqui.

Encabeça a lista de indicados uma série de estrelas que brilharam na última temporada, seja com seus clubes ou na Copa do Mundo de 2026, com destaque para Kylian Mbappé, astro do Real Madrid e da seleção da França, Lionel Messi, capitão do Inter Miami e da seleção argentina, e o meio-campista espanhol Rodri, do Manchester City, que se transferiu para o Barcelona.

Também estão entre os principais indicados Lamine Yamal, astro do Barcelona e da seleção da Espanha, e Fabián Ruiz, que conquistou os títulos da Liga dos Campeões da Europa e da Copa do Mundo com o Saint-Germain e com a seleção da La Roja, ao lado do atual detentor do prêmio, Ousmane Dembélé, astro do Paris Saint-Germain e da seleção da França.

A lista contou ainda com a inclusão da dupla da liga saudita Roshan de profissionais, o senegalês Sadio Mané, astro do Al-Nassr, e o mexicano Julián Quiñones, artilheiro do Al-Qadisiyah, enquanto os jogadores da seleção da Espanha, campeã mundial, assim como do Paris Saint-Germain, campeão europeu, dominaram os indicados.

Por outro lado, ficaram de fora da lista uma série de nomes que costumavam figurar nos anos anteriores, com destaque para Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr saudita e da seleção portuguesa, e Mohamed Salah, ex-astro do Liverpool e atualmente no Trabzon e capitão da seleção do Egito.

Soma-se a isso a exclusão de Raphinha, astro do Barcelona e da seleção brasileira, e de Pedri, meio-campista do Barça e da seleção da Espanha.

Lista completa dos indicados à Bola de Ouro de 2026

Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)

Pau Cubarsí (Barcelona, Espanha)

Marc Cucurella (Chelsea, Espanha)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, França)

Luis Díaz (Bayern de Munique, Colômbia)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Gabriel (Arsenal, Brasil)

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marrocos)

Harry Kane (Bayern de Munique, Inglaterra)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Geórgia)

Lamine Yamal (Barcelona, Espanha)

Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasil)

Lautaro Martínez (Inter de Milão, Argentina)

Kylian Mbappé (Real Madrid, França)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

João Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)

Michael Olise (Bayern de Munique, França)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Equador)

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah, México)

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra)

Rodri (Manchester City, Espanha)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain, Espanha)

William Saliba (Arsenal, França)

Ferran Torres (Barcelona, Espanha)

Dayot Upamecano (Bayern de Munique, França)

Vinícius Júnior (Real Madrid, Brasil)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

