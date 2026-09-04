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Ahmed Mansy

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Surpresa: Riyad Mahrez pode voltar ao Al-Ahli da Arábia Saudita?

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R. Mahrez
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Arábia Saudita

O craque argelino passou 3 temporadas com o "Raqui" antes de ser dispensado

Relatos da imprensa revelaram a possibilidade de retorno do argelino Riyad Mahrez, ex-astro do Al-Ahli saudita, às fileiras do clube durante a atual janela de transferências de verão.

O Al-Ahli havia decidido, de forma surpreendente após o fim da temporada passada, rescindir unilateralmente o contrato com Mahrez, uma temporada antes de seu término, isso depois de 3 temporadas que ele passou no clube.

No entanto, o jornalista saudita Abdulaziz Al-Muraisel revelou a possibilidade de retorno do astro argelino às fileiras do Al-Ahli no próximo período, por meio de sua contratação em uma transferência livre.

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Al-Muraisel esclareceu, por meio da plataforma "Nabd Tuwaiq", que os jogadores do Al-Ahli desejam o retorno de Riyad Mahrez, apontando que um deles já entrou em contato com o jogador para saber sua posição, e ele se mostrou receptivo ao retorno caso obtenha o mesmo salário.

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O jornalista saudita afirmou que o clube Al-Ittihad, vizinho do Al-Ahli e seu rival tradicional, também pensa em contratar Mahrez, em meio à sua busca por um novo ponta-direita para substituir o francês Moussa Diaby, mas o jogador argelino dá prioridade ao Al-Ahli.

Vale lembrar que alguns relatos falaram sobre a aproximação do clube Al-Shabab saudita da contratação de Mahrez em uma transferência livre, mas o clube da capital não anunciou o negócio até o momento.

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