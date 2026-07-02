Surpresa... O caso de Mahrez causa divisão dentro do Al-Ahly

A questão do futuro do argelino Riyad Mahrez voltou a ganhar força nos bastidores do Al-Ahly, depois que as últimas horas trouxeram novos desdobramentos que podem mudar completamente o cenário, apesar da ativação da cláusula de rescisão do contrato do jogador.

Os indícios apontavam para o fim da trajetória de Mahrez no “Al-Raqi”, mas os recentes acontecimentos abriram as portas para um cenário inesperado: a permanência dele no time.

Khaled Al-Zahrani, jornalista próximo ao Al-Ahli, confirmou que há um clima de tensão dentro do clube em relação ao futuro do capitão da seleção da Argélia, diante de uma divisão quanto à decisão de sua saída.

Fontes indicaram que a possibilidade de Mahrez permanecer no clube ainda não foi descartada definitivamente, depois que lhe foi apresentada uma nova proposta que prevê a assinatura de um contrato por mais uma temporada em troca de um salário simbólico, numa tentativa de mantê-lo nas fileiras do time.

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Por outro lado, Mahrez demonstrou claramente seu desejo de continuar sua trajetória no Al-Ahly, rejeitando a ideia de se transferir no momento, tendo mantido contatos com altos escalões da diretoria para discutir o que ocorreu nos últimos dias e buscar uma solução que garanta sua permanência.

Esses desdobramentos ocorrem em um momento em que o futuro do jogador ainda é incerto, em meio à expectativa sobre o desfecho das negociações internas, especialmente com a existência de vozes dentro do clube que defendem a permanência de Mahrez, enquanto outras consideram que a próxima fase exige a injeção de sangue novo no elenco de jogadores estrangeiros.

Espera-se que o quadro final seja definido nos próximos dias, seja com a permanência do astro argelino no Al-Ahly, seja com o encerramento definitivo do caso e o anúncio oficial de sua saída.: