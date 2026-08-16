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imago-sport-1081063885.jpgAbdullah Ahmed
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Surpresa estrondosa: um segredo grave por trás da saída de Malcom do Al-Hilal

Malcom
Al Hilal
Campeonato Saudita
Brasil
Arábia Saudita

Uma relação ruim!

Relatos da imprensa revelaram o verdadeiro segredo por trás da proximidade do brasileiro Malcom de Oliveira, ponta do Al-Hilal, de deixar o clube durante a atual janela de transferências de verão.

Diversas notícias confirmaram que Malcom chegou a um acordo com o Al-Diriyah para se transferir por 3 temporadas, isso apesar dos níveis notáveis que apresentou com a camisa do "Líder".

Leia também: apesar da revolta e da negação, poucas horas encerram a passagem de Malcom pelo Al-Hilal

Segundo o que afirmou o jornalista Abdullah Al-Hanyan pela rádio "Al-Arabiya FM", o segredo ou o principal motivo por trás da saída de Malcom do Al-Hilal é sua má relação com a torcida do clube.

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Al Hilal
HIL

Al-Hanyan afirmou que Malcom deu muito ao clube, mas a diretoria entende que seu ciclo com a equipe chegou ao fim e que é preciso renovar o elenco com novos elementos.

Espera-se que o Al-Hilal feche a contratação do português Pedro Neto, ponta do Chelsea, durante a atual janela de transferências de verão.

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