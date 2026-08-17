Relatos da imprensa revelaram uma surpresa de peso a respeito de uma movimentação prevista entre os clubes Al-Nassr e Al-Qadsiah, que pode abrir a porta para uma das transferências mais polêmicas do futebol saudita no próximo período.

O Campeonato Saudita vive um cenário contínuo de novidades, especialmente no que diz respeito ao mercado de transferências, com os clubes seguindo na reorganização de seus elencos e na busca pelas melhores opções, mas o que ocorre entre Al-Nassr e Al-Qadsiah pode ir além de uma simples transferência tradicional entre dois clubes.

O comunicador Saud Al-Sarrami provocou uma grande surpresa durante sua fala na "Al-Arabiya FM", ao confirmar a existência de uma transferência colossal sendo preparada entre Al-Nassr e Al-Qadsiah, sem revelar a identidade dos jogadores ou os detalhes do acordo previsto.

Leia também: Walid Al-Faraj detona uma bomba estrondosa sobre o futuro do presidente do Al-Ittihad



Al-Sarrami disse: "Haverá uma transferência do século entre Al-Nassr e Al-Qadsiah, mas eu não vou revelar os detalhes", em declarações que abriram a porta para diversas especulações sobre a natureza da transferência e se ela envolverá a mudança de um jogador de destaque ou um acordo inédito entre os dois clubes.

O comunicador saudita acrescentou: "Talvez seja uma troca de jogadores ou outras coisas, mas o que confirmo é que será uma transferência do século", ressaltando que o que está sendo preparado não será uma movimentação comum, e sim uma transferência que gerará amplo burburinho no meio esportivo saudita.

As declarações de Al-Sarrami não incluíram nenhum detalhe decisivo sobre os nomes, a contrapartida financeira ou a data de conclusão da transferência, o que deixa todos os cenários abertos a múltiplas possibilidades, especialmente por sua indicação de que a transferência pode ser baseada em uma troca de jogadores entre os dois clubes.

Essas notícias surgem num momento em que tanto o Al-Nassr quanto o Al-Qadsiah têm grandes ambições, o que faz de qualquer cooperação direta entre eles alvo de amplo interesse por parte dos torcedores, à espera de saber se a transferência aguardada envolverá nomes de destaque dentro dos dois times ou trará uma surpresa ainda maior.

Diante da ausência de detalhes oficiais, a "transferência do século" mencionada por Al-Sarrami permanece apenas um anúncio empolgante que precisa de mais revelações, mas o simples fato de descrevê-la com esse nome já acendeu as especulações, com os olhares se voltando para Al-Nassr e Al-Qadsiah para saber o que está sendo preparado nos bastidores.