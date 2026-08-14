O astro português Cristiano Ronaldo celebrou seu casamento com Georgina Rodríguez em uma cerimônia civil de altíssima privacidade, realizada dentro de seu novo e luxuoso palácio nos arredores de Lisboa, com a presença de apenas 4 testemunhas e seus filhos, enquanto a mãe e os irmãos do capitão do Al-Nassr saudita estiveram ausentes.

A cerimônia de casamento foi realizada à 1h30 da tarde da terça-feira, 11 de agosto, dentro da residência de Ronaldo, avaliada em cerca de 30 milhões de libras esterlinas, na sofisticada região de Quinta da Marinha, na cidade portuguesa de Cascais.

Responsável pelo registro do casamento foi a funcionária Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira, que viajou da cidade do Porto, no norte de Portugal, até Cascais para concluir os procedimentos oficiais.

Apenas 4 testemunhas na cerimônia de Ronaldo e Georgina

Segundo o jornal britânico "The Sun", a cerimônia de casamento contou com a presença de apenas 4 pessoas: a irmã de Georgina, Ivana, e o amigo próximo de Ronaldo há anos, Miguel Paixão, além de um casal espanhol, José Rodríguez Sangil e sua esposa Mónica González Martínez.

De acordo com o que noticiou a imprensa portuguesa, José Rodríguez Sangil atua no ramo de joias.

Por outro lado, a mãe de Ronaldo, Dolores Aveiro, e seus três irmãos, Hugo, Elma e Katia, estiveram ausentes da cerimônia, restringindo a lista de convidados da família do astro português aos seus filhos: Cristiano Júnior, os gêmeos Eva Maria e Mateo, Alana e Bella.

Apesar de sua ausência na cerimônia de casamento, Dolores fez questão de declarar seu apoio ao casamento do filho, após colocar um emoji de coração na publicação dele no "Instagram", depois que ele anunciou a conclusão do casamento.

Casamento após 10 anos

O casamento aconteceu depois de cerca de uma década de relacionamento entre Ronaldo e Georgina, e exatamente um ano após o dia em que anunciaram o noivado nas redes sociais.

Os representantes de Ronaldo já haviam confirmado anteriormente que o jogador e Georgina se casaram no dia 11 de agosto em uma cerimônia familiar, isso depois que o casal publicou fotos em suas contas usando as alianças de casamento.

O anúncio oficial veio dias após especulações que indicavam que a cerimônia de casamento seria realizada na Catedral de Funchal, na ilha da Madeira, terra natal de Ronaldo, mas tais informações se mostraram incorretas.

Certidão de casamento revela um segredo

Depois de um período de sigilo em torno dos detalhes da cerimônia e do local de sua realização, o jornal português "Jornal de Notícias" publicou uma cópia da certidão de casamento, revelando que a cerimônia foi realizada dentro do palácio recém-construído de Ronaldo na luxuosa região de Quinta da Marinha.

A certidão também confirmou que Ronaldo e Georgina optaram por manter seus bens separados, por meio de um acordo pré-nupcial que assinaram no dia 10 de agosto, ou seja, apenas um dia antes da cerimônia de casamento, diante de um tabelião em Lisboa.

Os nomes não mudaram após o casamento

A certidão de casamento incluiu o nome completo de Ronaldo, de 41 anos, seu local de nascimento e os dados de seus pais, entre eles seu falecido pai, José Dinis.

A certidão também incluiu os dados de Georgina, de 32 anos, nascida na capital argentina, Buenos Aires, cujo nome completo é Georgina Luiza Rodríguez Hernández.

O que chama a atenção é que o casal manterá seus nomes como estão após o casamento, sem que Georgina adote o sobrenome da família Ronaldo, um procedimento que difere do costume comum na Grã-Bretanha, segundo o qual as mulheres tendem a adotar o sobrenome do marido após o casamento.

A certidão de casamento foi registrada com o número 1493 deste ano, o que parece ter sido inserido no cartório de registro civil da cidade do Porto, apesar de a cerimônia de casamento em si ter sido realizada em Cascais.

Retorno à Arábia Saudita

Após a conclusão da cerimônia de casamento em Portugal, Ronaldo e Georgina retornaram à Arábia Saudita, onde o astro português dá continuidade à sua trajetória no Al-Nassr, clube pelo qual joga desde sua transferência para o Campeonato Saudita.