Surpresa: Al-Hilal planeja dispensar Karim Benzema!

O Al-Hilal tomou uma decisão surpreendente, ao começar a considerar a dispensa de seu atacante francês Karim Benzema do elenco durante a atual temporada.

O jornalista saudita Ahmed Al-Ajlan afirmou que o Al-Hilal estuda realizar um acordo financeiro de rescisão com Benzema, caso tenha sucesso na contratação de um novo atacante artilheiro durante a atual janela de transferências de verão.

Essas informações surgiram um dia após a crise provocada pelo atacante francês, quando ele contestou a decisão de sua substituição aos 70 minutos, durante a vitória sobre o Al-Faisaly por 4 a 2, na primeira rodada da Roshn Saudi League.

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, justificou a irritação de Benzema após o fim da partida, ao considerar que é natural que ele deseje ter o maior tempo possível em campo.

O atacante francês juntou-se ao Al-Hilal durante a última janela de transferências de inverno, em uma transferência de graça, após rescindir seu contrato com o Al-Ittihad.

Desde sua chegada, o ex-atacante do Real Madrid disputou 14 partidas com o Al-Hilal em diferentes competições, nas quais conseguiu marcar 10 gols, além de dar 5 assistências.