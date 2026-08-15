Surpresa: Al-Hilal expulsa Karim Benzema!

O Al-Hilal tomou uma decisão surpreendente, após começar a pensar em dispensar seu atacante francês Karim Benzema do elenco durante a atual temporada.

O jornalista saudita Ahmed Al-Ajlan afirmou que o Al-Hilal estuda realizar um acordo financeiro de rescisão com Benzema, caso tenha sucesso na contratação de um novo atacante artilheiro durante a atual janela de transferências de verão.

Essas notícias surgiram um dia após a crise provocada pelo atacante francês, que se opôs à decisão de ser substituído aos 70 minutos, durante a vitória sobre o Al-Faisaly pelo placar de 4 a 2, na primeira rodada da Roshn League.

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, justificou a irritação de Benzema após o fim da partida, ao considerar que é natural que ele deseje ter o maior tempo em campo possível.

O atacante francês juntou-se ao Al-Hilal durante a última janela de transferências de inverno, em uma transferência livre, após rescindir seu contrato com o Al-Ittihad.

Desde sua chegada, o ex-atacante do Real Madrid disputou 14 partidas com o "Al-Zaeem" em diferentes competições, nas quais conseguiu marcar 10 gols, além de dar 5 assistências.