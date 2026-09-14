Surpreendente na Premier League: o Aston Villa aposta em Sergio Ramos

O Aston Villa, lidando com diversas lesões no setor defensivo, se movimentou para contratar o zagueiro Sergio Ramos, atualmente sem clube. Segundo relatos, o técnico Unai Emery se encontrou pessoalmente com seu compatriota. A equipe inglesa quer reforçar a defesa com uma estrela de nível mundial diante do calendário puxado. No entanto, como Sergio Ramos não foi incluído na lista da UEFA para a Champions League, não poderá entrar em campo caso a transferência se concretize.





A ESCOLHA DE EMERY - Segundo o jornal espanhol "Fichajes", o técnico do Aston Villa, Unai Emery, agiu pessoalmente para convencer o veterano zagueiro de 40 anos. Emery, que se encontrou com o compatriota, quer suprir a carência de zagueiros no elenco aproveitando a liderança e a experiência de Ramos.