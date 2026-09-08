O Paris Saint-Germain alcançou um número histórico na disputa pelo prêmio da Bola de Ouro, após superar seu próprio recorde do ano passado.

A revista francesa "France Football", em parceria com a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), anunciou na noite desta terça-feira a lista completa dos indicados a vencer o prêmio Bola de Ouro de 2026, concedido ao melhor jogador do mundo.

Confira a lista completa dos indicados

A lista dos 30 jogadores indicados ao prêmio contou com 10 atletas de um único clube, o Paris Saint-Germain, um feito inédito que reforça as chances da equipe.

Foram indicados ao prêmio, pelo Saint-Germain: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Vitinha, além de Ferran Torres, que passou toda a temporada passada com a camisa do Barcelona antes de se juntar à equipe francesa neste verão.

Esse domínio vem após a conquista do título da Liga dos Campeões da Europa pelo Saint-Germain na temporada passada, pela segunda vez consecutiva.

A equipe parisiense também foi campeã da Supercopa da Europa, além do Campeonato Francês.

A rede Squawka, especializada em estatísticas, informou que o Saint-Germain se tornou o primeiro clube da história a ter 10 jogadores indicados ao prêmio Bola de Ouro em um único ano.

O Saint-Germain superou o recorde anterior, que também estava registrado em seu nome, quando teve 9 jogadores indicados no ano passado, vale lembrar que Dembélé acabou levando o prêmio ao final.

O nome do vencedor do prêmio será anunciado em uma grande cerimônia no dia 26 de outubro, na capital inglesa, Londres.

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