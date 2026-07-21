Superou o Leipzig... clube espanhol anuncia primeiro reforço de verão do Al-Nassr

Um clube espanhol revelou o primeiro reforço do Al-Nassr para a próxima janela de transferências de verão, antes mesmo de o próprio clube saudita o anunciar.

O jornal saudita "Arriyadiyah" reproduziu declarações de Héctor Martín, responsável de comunicação do Real Maiorca, através das quais anunciou a transferência do seu médio português Samu Costa para as fileiras do Al-Nassr.

Martín afirmou: "O negócio está fechado entre o Maiorca e o Al-Nassr, tendo-se chegado a um acordo definitivo entre ambos relativamente à transferência de Samu Costa, depois de o clube saudita ter superado a proposta do Leipzig alemão e outras propostas europeias".

Segundo revelou anteriormente o jornal saudita "Okaz", o Al-Nassr acordou a contratação do médio português por 9 milhões de euros, a serem pagos em duas fases, o que é considerado um montante reduzido.

Desta forma, Samu Costa será o primeiro reforço fechado pelo Al-Nassr durante o período de transferências de verão, uma vez que ainda não contratou qualquer jogador devido à crise financeira que atravessa.

Samu Costa tem um percurso notável, passado na sua maior parte em Espanha, onde jogou pelo Almería entre 2020 e 2023, antes de rumar ao Real Maiorca, pelo qual joga até ao momento.

A nível internacional, Costa iniciou o seu percurso com a seleção de Portugal ao lado de Cristiano Ronaldo desde outubro de 2024, mas participou em apenas 7 jogos.

O jogador de 25 anos foi convocado para representar Portugal no Campeonato do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, mas participou apenas num único jogo, como suplente durante 20 minutos, no empate a zero frente à Colômbia na terceira jornada da fase de grupos.