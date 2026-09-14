Em um tempo recorde jamais visto pelo Barcelona, Hansi Flick garantiu um lugar entre os grandes; o técnico alemão não se limitou a liderar o Campeonato Espanhol desde o início da atual temporada, mas transformou essa liderança em um número histórico que o colocou na lista dos "5 melhores treinadores" da história do clube catalão em número de rodadas na liderança de LaLiga.

De acordo com os números oficiais revelados pelo famoso estatístico Pedro Martín, reproduzidos pelo "Mundo Deportivo", Flick liderou o Barcelona na classificação do Campeonato em 61 rodadas de apenas 81 rodadas em que comandou a equipe. É um número impressionante, que representa 75% do total de suas partidas em LaLiga na liderança.

Com esse número, Flick superou a lenda do comando técnico inglês Terry Venables, que liderou por 60 rodadas ao longo de 3 temporadas completas, e passou a ocupar a quinta posição no ranking histórico.

O impressionante no feito de Flick não é apenas o número, mas a velocidade extraordinária com que o alcançou; enquanto os quatro treinadores que estão à sua frente precisaram de longas temporadas, ele conquistou seu feito em apenas duas temporadas e o início de sua terceira temporada.

No topo do ranking aparece Pep Guardiola, com 87 rodadas em 4 temporadas, seguido por Frank Rijkaard, com 85 rodadas em 5 temporadas, depois Ernesto Valverde, com 80 rodadas em 3 temporadas, e Rinus Michels, com 63 rodadas em 6 temporadas, marca da qual Flick está a apenas duas rodadas de superar.

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A dimensão do feito fica evidente ao ser comparada com outras lendas que treinaram o Barcelona por longos anos, aparecendo logo atrás de Flick tanto Johan Cruyff, que precisou de 8 temporadas completas para liderar apenas 59 rodadas, quanto Louis van Gaal, que liderou 58 rodadas em 4 temporadas, e Luis Enrique, que liderou 55 rodadas em 3 temporadas, o que confirma que o que o técnico alemão faz é um domínio absoluto da liderança de LaLiga em um ritmo sem precedentes.