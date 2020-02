E se a Supercopa do Brasil não fosse interrompida?

Antes de o Flamengo conquistar a taça em 2020, apenas outras duas vezes a disputa aconteceu

Supercopas nacionais tradicionalmente colocam frente a frente os campeões de campeonato e copa de seus respectivos países. No , foi disputada pela primeira vez em 1990, um ano após a primeira edição da . Também foi realizada em 1991, mas foi extinta até ser recriada agora em 2020.

Entretanto, Copa do Brasil e Brasileirão seguiram a ser disputados ininterruptamente desde 1989. E, por curiosidade, resolvemos imaginar como teria sido as Supercopas do Brasil que não aconteceram. Desta forma, listamos abaixo os primeiros confrontos oficiais entre os vigentes campeões.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 1990 2x0 Supercopa do Brasil (oficial) e Libertadores 1991 1x0 Flamengo Supercopa do Brasil (oficial) 1992 3x0 Libertadores 1993 Após um 0x0, Flamengo 2x0 Libertadores 1994 2x0 Libertadores 1995 Palmeiras 3x2 Grêmio Libertadores 1996 Corinthians 3x0 Libertadores 1997 Grêmio 2x1 Cruzeiro Libertadores 1998 Grêmio 1x0 Vasco Libertadores 1999 Palmeiras 1x0 Corinthians Libertadores 2000 Juventude 2x1 Corinthians Brasileirão (Copa JH) 2001 Vasco 3x0 Cruzeiro Brasileirão 2002 Após 2x2, Athletico 5x1 Grêmio Copa Sul-Minas 2003 Após 1x1, 3x1 Corinthians Brasileirão 2004 Cruzeiro 3x1 Santos (vice-campeão brasileiro de 2003) Brasileirão 2005 Santo André 3x2 Santos 2006 Corinthians 2x2 Paulista Campeonato Paulista 2007 Após um 0x0, Flamengo 1x0 São Paulo Brasileirão 2008 São Paulo 1x0 Brasileirão 2009 São Paulo 2x1 Sport Brasileirão 2010 Flamengo 1x0 Corinthians Libertadores 2011 Santos 2x1 Fluminense Brasileirão 2012 Após 0x0 Corinthians 1x0 Vasco Libertadores 2013 Não se enfrentaram em nenhum torneio 2014 Cruzeiro 3x0 Flamengo Brasileirão 2015 Após 1x1 2x1 Cruzeiro 2016 Palmeiras 1x0 Corinthians Campeonato Paulista 2017 Palmeiras 1x0 Grêmio Brasileirão 2018 Corinthians 2x0 Cruzeiro Brasileirão 2019 Palmeiras 1x0 Cruzeiro Brasileirão 2020 Flamengo 3x0 Supercopa do Brasil (oficial)

São várias as curiosidades. O Palmeiras seria o “maior campeão”, com seis triunfos; além disso, em outras duas ocasiões, por mais que tentássemos, seria impossível a existência desta Supercopa fictícia: em 2013 o Palmeiras (vigente campeão da Copa do Brasil) disputou a e não enfrentou o Fluminense. Em 2006, Paulista e Corinthians empataram no único jogo que disputaram. Em 2003 o Cruzeiro levantou os dois títulos, e mesmo se tivesse enfrentado o vice-campeão brasileiro (Santos) teria triunfado.

Outra curiosidade é que, em 2012, esta Supercopa fictícia teria sido decidida em um jogo histórico: a vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Vasco, pelas quartas de final da Libertadores, no jogo marcado pela defesa de Cássio após chute de Diego Souza no Pacaembu.

Grêmio, Corinthians e Flamengo, contudo, são os únicos times campeões nas únicas três edições da Supercopa do Brasil – que, esperamos, não será interrompida outra vez.