Super Bowl, Copa do Mundo ou Liga dos Campeões - qual evento tem maior audiência no planeta?

Seja qual for a 'forma' de futebol, os maiores eventos em ambos os esportes continuam a atrair grandes audiências globais

O ano de 2022 está sendo um deleito para os amantes do esporte. Os torcedores de futebol tem (e tiveram) a Copa do Mundo, Liga dos Campeões, o Campeonato Europeu de Futebol Feminino da UEFA, e os fãs da NFL tiveram o Super Bowl LVI

O grande dia do futebol americano foi o primeiro do calendário, com o Los Angeles Rams batendo o Cincinnati Bengals em sua casa no SoFi Stadium, na Califórnia, em 13 de fevereiro. Enquanto o ano será encerrado pela Copa do Mundo, que desta vez será disputada no Qatar.

Historicamente, o Super Bowl é um dos eventos esportivos que mais atraí público. Milhões de pessoas em todo o mundo assistem à grande final do futebol americano, com uma legião cada vez maior de seguidores leais que se estendem muito além das fronteiras dos Estados Unidos. No entanto, este ano também é ano de Copa do Mundo, outra grande competição que atraí muitos espectadores. E, aqui, a GOAL te mostra a comparação entre os números destas e de outras competições.

Super Bowl x final da Copa do Mundo: como os números de audiência se comparam

De acordo com a FIFA, a final da Copa do Mundo de 2018, que viu a França vencer a Croácia por 4 a 2, alcançou uma audiência média mundial de 517 milhões de espectadores, com mais de 1,1 bilhão de pessoas sintonizados em algum momento ao longo dos 90 minutos.

Em comparação, o Super Bowl tende a ter uma média de pouco menos de 100 milhões de espectadores nos EUA, com mais 30-50 milhões sintonizados de outros lugares.

Em 2021, os números do jogo entre o Tampa Bay Buccaneers e o Kansas City Chiefs chegaram a 96,4 milhões nos Estados Unidos – tornando-se o Super Bowl mais assistido desde 2007.

Super Bowl x final da Liga dos Campeões: como os números de audiência se comparam

Ao voltar a atenção para o evento principal do futebol europeu, os números de visualização ainda superam aqueles que o Super Bowl atrai.

A final da Liga dos Campeões tende a atrair entre 380 milhões e 400 milhões de pessoas, sintonizadas de fora do local, que recebe uma partida repleta de estrelas.

A UEFA também ficará encantada em saber que a Euro 2020 atraiu uma audiência acumulada de mais de 5 bilhões de jogos ao vivo, enquanto 328 milhões de torcedores assistiram a um confronto final entre Inglaterra e Itália no Estádio de Wembley, com a partida sendo o evento televisionado mais assistido no Reino Unido por 24 anos.

Quais eventos esportivos atraem o maior público?

Posição Evento Audiência 1 Tour de France 3.5 bilhões 2 Copa do Mundo de Futebol 3.3 bilhões 3 Copa do Mundo de Críquete 2.6 bilhões 4 Jogos Olímpicos de Verão 2 bilhões 5 Jogos Olímpicos de Inverno 2 bilhões 6 Copa do Mundo de Futebol Feminino 1.12 bilhão 7 Boxe 1 bilhão 8 UEFA Champions League 380 milhões 9 Super Bowl 99 milhões 10 NCAA Final Four 16.9 milhões

Enquanto o futebol domina um mercado global em várias competições, é o Tour de France, do ciclismo, que continua a atrair os maiores números de audiência.

A Copa do Mundo de Críquete, ambas as versões dos Jogos Olímpicos - verão e inverno - e certos eventos de boxe de alto nível atraem mais de 1 bilhão de espectadores e estão acima do Super Bowl no top 10 global.

Em termos de transmissões de televisão por si só, os torneios que são distribuídos ao longo de um mês tendem a trazer a maior audiência cumulativa. A Euro 2020, que aconteceu entre junho e julho de 2021, ostentou um recorde de 5 bilhões de telespectadores.

Depois disso vem os Jogos Paralímpicos de Verão do Rio 2016 com 4,1 bilhões de espectadores. Os Jogos Olímpicos de Verão de Londres 2012 e os Jogos Olímpicos de Verão Rio 2016 completam o faturamento principal com cada evento atraindo 3,6 bilhões de espectadores.