Sul-Americana: Fluminense para em goleiro e não sai do zero com o Antofagasta

Hurtado tem atuação decisiva e deixa definição para partida de volta no Chile, no dia 21 de março

Mesmo dominando as ações nesta terça-feira (26), no Maracanã, o Fluminense não saiu de um 0 a 0 contra o Deportivo Antofagasta, pela ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor segue adiante com uma vitória ou um empate com gols nos 90 minutos finais, no Chile.

Jogando em casa, o Flu conseguia criar oportunidades diante de um adversário recuado, que preferia esperar atrás ao invés de propor jogo. Para o azar tricolor, o goleiro Fernando Hurtado estava em noite inspirada, conseguindo evitar o gol em algumas das chegadas mais perigosas dos cariocas na partida. E foi assim que a definição da vaga na próxima fase seguiu bem aberta entre brasileiros e chilenos.

Agora será a vez do Antofagasta tentar algo mais jogando em casa, quando receber o Fluminense no dia 21 de março, uma quinta-feira, a partir das 19h15 do horário de Brasília.

