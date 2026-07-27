Sucessor ideal de Read apontado: “Simplesmente a melhor opção para o Feyenoord”

Anco Jansen sabe quem é o sucessor ideal de Givairo Read, caso o lateral-direito saia do Feyenoord neste verão. O analista aponta Bart van Rooij (FC Twente) como uma opção adequada para o diretor técnico Dévy Rigaux.

«Não sei como o novo diretor técnico belga vê a situação. Mas ele é simplesmente a melhor opção neerlandesa para o Feyenoord», afirmou Jansen aos rotterdameses no De Oosttribune, da RTV Oost.

Jansen, no entanto, também vê obstáculos no caminho do diretor do Feyenoord, Rigaux, no caso de Van Rooij. «Mas ele também é a opção mais cara. Eu acharia lógico, mas não sei quanto o Feyenoord tem para gastar nisso.»

Van Rooij, que joga no FC Twente desde 2024, esteve na época passada sob forte interesse do Wolverhampton Wanderers. No entanto, uma proposta de dez milhões de euros pelo lateral-direito foi recusada pelos Tukkers.

Van Rooij tem contrato no De Grolsch Veste até meados de 2028. O lateral de 25 anos está avaliado pelo Transfermarkt em dez milhões de euros.

O Nottingham Forest está atrás de Read, mas continua a receber respostas negativas em De Kuip. O Feyenoord pede pelo menos 30 milhões de euros pelo defesa, valor que os ingleses, para já, não querem pagar.

Além disso, o Feyenoord vê em Davis Opoku o substituto ideal de Givairo Read, segundo informa o fiável Sascha Tavolieri. O lateral-direito do OH Leuven é muito bem visto em Roterdão.