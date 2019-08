Substituto de Alisson brilha e Liverpool vence Chelsea na Supercopa da UEFA

Contratado sem custos, Adrián defendeu o pênalti que garantiu a primeira taça do ano para os Reds

O futebol tem uma vocação para escrever contos de fada da vida real. Nesta quarta-feira (14), a bola mais uma vez aprontou das suas. Afinal de contas, se o se preocupava com a ausência de Alisson, lesionado, o herói na conquista da acabou sendo justamente o seu substituto: contratado sem custos e vindo de um ano em que praticamente não jogou, o espanhol Adrián defendeu pênalti batido por Tammy Abraham nas disputas alternadas e sacramentou a taça para os Reds.

Foi o único pênalti defendido após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, em duelo que teve um superior no primeiro tempo, onde abriu a contagem com Olivier Giroud, e um Liverpool melhor a partir da entrada de Roberto Firmino, na etapa derradeira. O brasileiro participou da jogada do empate, que saiu dos pés de Sané, e depois deu a assistência para o senegalês desempatar, já na prorrogação. Jorginho, que entrou em campo com o nome escrito errado em sua camisa, converteu pênalti para garantir o 2 a 2.

Já nas cobranças alternadas, todos os jogadores convertiam suas cobranças. Kepa Arrizabalaga, goleiro que chegou ao Chelsea por 80 milhões de euros (valor recorde pago por um arqueiro), quase defendeu duas batidas em dois saltos para o seu lado direito. Adrián, entretanto, não precisou pular tanto quanto o seu compatriota espanhol: Abraham, na última cobrança, bateu no meio e os pés do goleiro, que veio de graça para os Reds, impediram o gol.

Além da taça, o Liverpool pode comemorar um aumento na confiança de seu goleiro. Já o Chelsea segue amadurecendo em meio ao novo trabalho de Frank Lampard.