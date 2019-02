Suárez volta a decidir fora de casa pelo Barcelona

O uruguaio marcou dois gols decisivos na partida contra o Real Madrid, na casa dos rivais, pela semifinal da Copa do Rei

Luis Suárez foi o responsável por dois dos três gols que classificaram o Barcelona para a final da Copa do Rei durante o clássico realizado contra o Real Madrid, nesta quarta-feira (27), no Santiago Bernabéu.

O uruguaio estava vivendo um jejum de gols como visitante até então. O último tento marcado por ele fora de casa havia sido contra o Sevilla, pela La Liga, e anteriormente contra o Getafe, em 6 de janeiro, durante a vitória por 2 a 1 também pela liga.

O atacante abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo com um belo gol no canto direito de Keylor Navas, e finalizou com um de pênalti, com direito a cavadinha, aos 28 minutos. Vale lembrar que, com este gol, o Barcelona chegou à marca de 100 gols nesta temporada.

O clássico espanhol terminou em 3 a 0 no Santiago Bernabéu para os blaugranás, tornando-se um verdadeiro vexame para a equipe de Santiago Solari. Com esta conquista, o time catalão se igualou no número de vitórias contra os rivais Blancos em jogos oficiais, com 95 para cada lado.

Outro fato importante a se lembrar é que esta foi só a segunda vitória de Lionel Messi contra o Real - considerando apenas a Copa do Rei. No geral são 18 vitórias, 10 empates e 12 derrotas.

Luis Suárez soma agora 19 gols na temporada 2018/19 em 35 partidas por todas as competições. Já contra o Real Madrid o uruguaio soma 11 gols em 14 disputas desde que chegou ao clube catalão.

Outro jogador que vive jejum de gols, porém do outro lado do campo, é Karim Benzema. O atacante francês não marca o seu tento contra o rival azulgraná desde a partida de volta da Supercopa da Espanha de 2016, terminada com o placar agregado de 5 a 1 para os Blancos.

*informações atualizadas em 27/02/2019.