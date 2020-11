Suárez vai enfrentar o Barcelona e jogar o clássico pelo Atlético de Madrid?

Atacante testou positivo para o coronavírus na segunda-feira, 16, e foi desfalcou o Uruguai contra o Brasil

Luis Suárez cruza os dedos e a torcida colchoneros também. Embora tudo pareça indicar que, após o teste positivo para Covid-19, o uruguaio não jogará o clássico entre Atlético de Madrid e Barcelona no sábado, 21, quando enfrentaria seu ex-clube e seu amigo Leo Messi, ainda resta uma última esperança.

"El Pistolero" testou positivo para o coronavírus na última segunda-feira, 16, enquanto estava com a seleção uruguaia. Prontamente foi afastado do grupo e não atuou na derrota de seu país para o Brasil por 2 a 0, no Estádio Centenário, em Montevideo.

📄 Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020

Como o jogo contra o Barça é em menos de 14 dias desde o teste positivo, Suárez seria desfalque contra seu ex-clube. Porém, ainda há uma pequena chance de Suárez estar em campo no próximo sábado.

Nesta quarta-feira, o atacante realizou um novo exame e caso o resultado dê negativo, indicando que os resultados de segunda-feira eram de um "falso positivo", ele estará liberado para atuar com a camisa do . Suárez está assintomático e vem sendo acompanhado pelos médicos da seleção uruguaia nos últimos dias.

Ainda no , Luisito espera o resultado deste novo teste para saber se pode retornar para Madri. Caso apresente resultado positivo mais uma vez, Suárez deve ficar em Montevideo por mais um tempo e será desfalque não só contra o mas também contra o Lokomotiv Moscou, duelo válido pela Liga dos Campeões.

Sem Suárez, Diego Simeone terá que achar um novo parceiro para João Félix no ataque colchonero. Diego Costa seria o substituto natural, mas não vive boa fase. Ángel Correa e Marcos Llorente seriam outros candidatos ao posto. Yannick Carrasco está voltando de lesão e não teria condições de atuar os 90 minutos contra o Barça. Ivan Saponjic, que ainda não estreou na temporada, corre por fora.

Com a camisa do Atlético de Madrid, Luis Suárez já disputou nove jogos e anotou cinco gols. O duelo deste sábado contra o Barcelona seria o primeiro do uruguaio contra o ex-clube após a conturbada saída no início desta temporada.