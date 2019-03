Suárez sofre lesão no tornozelo e desfalca Uruguai na China

Atacante teve torção confirmada e ficará afastado por 15 dias; Seleção participará de torneio amistoso entre os dias 22 e 25 deste mês

O confirmou na manhã desta segunda-feira (18) que Luis Suárez ficará afastado das atividades entre 10 e 15 dias após sofrer entorse no tornozelo direito durante a vitória de 4 a 1 dos Blaugranas sobre o Betis no último domingo (17).

Com isso, o atacante se tornará baixa para a seleção do , que disputará a Cup na cidade de Nanning, no sudeste do país asiático.

No lance em questão, o camisa 9 foi atingido por um jogador da equipe da casa e foi substituído nos minutos finais de jogo por Philippe Coutinho.

Os uruguaios não confirmaram se chamarão outro atleta no lugar de Suárez. Além do compromisso com a celeste, Luisito deve ficar de fora também do clássico regional contra o , no dia 30.