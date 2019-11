Suárez faz história pelo Barcelona e com Messi

O uruguaio se aproxima de imortais na artilharia do Barça e iguala assistências que Dani Alves deu ao argentino

A Liga dos Campeões não tem sido a melhor competição para acompanhar o futebol de Luis Suárez nos últimos anos. Depois da ótima campanha rumo ao título em 2014-15, quando fez oito gols, o uruguaio somou apenas cinco tentos nas últimas três temporadas. Mas nos 3 a 0 sobre o , nesta quarta-feira (27), o camisa 9 voltou a ter relances do que sempre foi: um atacante completo.

Suárez abriu o placar dentro do Camp Nou, aproveitando bela assistência dada por Lionel Messi. Ao estufar as redes da equipe alemã aos 29 minutos, o uruguaio chegou a 184 gols pelo , superou Josep Samitier (183) e agora só vê três imortais culés em sua frente: Kubala (194), César (232) e o próprio Messi (611).

Também foi uma noite especial para Messi, que completou 700 jogos com a camisa barcelonista e além da assistência também contribuiu diretamente para outros dois gols: o último, dando o passe para Griezmann finalizar a contagem, e o segundo, quando a conexão com Suárez voltou a ficar evidente. O uruguaio retribuiu à gentileza do camisa 10 para a equipe comandada pelo técnico Ernesto Valverde.

Foi a 42ª assistência de Suárez para Messi, ao longo da parceria platina iniciada em 2014, igualando Dani Alves como o maior garçom do argentino em todos os tempos – conta que obviamente irá aumentar. Após a vitória, que garantiu com uma rodada de antecedência a vaga para as oitavas de final, Luisito falou sobre a sua conexão com o argentino.

“Eu sempre disse que a convivência, o dia a dia, o fato de conhecê-lo, os anos e os jogos juntos facilitam a conexão com o Messi”, afirmou. “Buscamos sempre a melhor opção. É lógico que nos encontramos (em campo), porque somos os principais atacantes”.

O técnico Ernesto Valverde também comemorou o bom entendimento de seus atacantes: “Eles passam muitas horas juntos, se entendem bem, sabem onde precisam sair da marcação e passar, coincidem e acertam porque além do mais são muito bons”.

No caminho rumo ao sonho de reconquistar a Europa, um bom desempenho de Luis Suárez ao lado de Messi será fundamental.