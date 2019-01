Suarez entra para o seleto grupo de artilheiros do Barcelona

Com quase seis anos de Barcelona, Suarez se tornou o quinto maior artilheiro do clube ao marcar na Copa do Rei

Com o gol que marcou na goleada sobre o Sevilla, por 6 a 1, nas quartas de final da Copa do Rei, na última quarta-feira (31), Luís Suarez entrou para a história do Barcelona. Agora, o uruguaio faz parte da seleta lista de artilheiros do time como o quinto maior goleador, com 168 gols.

Em quarto lugar com 184 gols, Josep Samitier ainda poderá ser ultrapassado pelo atacante, já que Suarez tem pela frente partidas da La Liga, Copa do Rei e Champions League com o Barcelona, ainda nesta temporada.

Já em terceiro lugar está Ladislao Kubala, um dos lendários atletas do Barça que marcou 194 gols. Na segunda posição, César Rodríguez acumulou 232 gols nos 11 anos que atuou pelo time.



(Foto: Getty Images)

Em primeiro e consideravelmente longe de Suarez, Lionel Messi soma, até o momento, a incrível marca de 579 gols com o Barcelona. Revelado nas categorias de base da equipe espanhola, Messi não pretende se aposentar ou deixar o time tão cedo. Marca que dificulta ainda mais as chances de o uruguaio assumir o topo da lista.

Suarez chegou ao Barcelona na temporada 2014-15, desde então marcou 125 gols em La Liga, 19 na Champions League, 17 na Copa do Rei, 5 no Mundial Interclubes, 1 na Supercopa da Espanha e 1 na Supercopa europeia.