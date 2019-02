Stoichkov envia mensagem de apoio a Coutinho

Philippe Coutinho chegou ao Camp Nou na temporada passada e desde então, virou peça chave na Seleção Brasileira

Alvo de críticas no Barcelona devido as atuações e a "seca" de gols, Philippe Coutinho recebeu o apoio do ex-jogador da equipe espanhola, Hristo Stoichkov.

Em carta publicada no site Mundo Deportivo, Stoichkov pediu ao brasileiro para não deixar o time comandado por Ernesto Valverde e explicou a dificuldade de se adaptar ao Barça. O búlgaro ainda comparou a situação que viveu na época em que atuava no time, com o atual momento de Coutinho.



(Foto: Getty Images)

Confira as principais partes da carta publicada no último sábado (02):

“Estou escrevendo estas palavras para lhe enviar meu sincero apoio pelo momento irregular que você está passando, embora muitos gostariam de passar por essas situações e marcar dois gols como os mais importantes que você fez contra o Sevilla na Copa do Rei”.

“O clube não é um clube fácil e eu, nos meus primeiros meses, passei pelo mesmo. Eu sei o que é sentir quando as coisas não saem do jeito que você quer, mas estou convencido de que com o trabalho e o sacrifício você vai progredir, porque você tem tudo em qualidade. Você é um dos melhores estrangeiros que já passou pelo Barça”.

“Você tem muito futebol em suas chuteiras e a única coisa que você tem que pensar é desfrutar. Aproveite do mesmo jeito que você faz no Brasil”.

“Finalmente, um pequeno favor. Nem pense em mudar de equipe, como li nestes dias que pode acontecer. Não há outro clube como o nosso. É mais que um clube. E você não encontrará outra equipe com os seus amigos Messi, Suárez e companhia, na qual você se diverte fazendo o que mais gosta, jogando futebol”, escreveu.