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Steven BergwijnImago
Jonathan van Haaster

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Steven Bergwijn se coloca em evidência com dois golaços pelo Ittihad Club

Al-Jazira x Al-Ittihad
Al-Jazira
Al-Ittihad
Liga dos Campeões da Ásia - Eliminatórias

Steven Bergwijn deixou sua qualidade falar por si nesta terça-feira. O ponta esquerda do Ittihad Club brilhou contra o Al-Jazira com dois belos gols. Os sauditas venceram por 1 a 4 na fase preliminar da Liga dos Campeões da AFC.

Mais cedo no dia, a Voetbal International informou que Bergwijn pode deixar o Ittihad, onde tem contrato até meados de 2027. O Ittihad está disposto a negociá-lo por "uma fração do valor da compra".

Bergwijn se transferiu em 2024 do Ajax para a Arábia Saudita por cerca de 21 milhões de euros. Até o momento, ele disputou 62 partidas pelo Ittihad. Nelas, marcou 22 gols e deu 13 assistências.

Bergwijn abriu o placar para o Ittihad aos 12 minutos de jogo nesta terça-feira. O jogador de Amsterdã viu a bola, após um cruzamento desviado, cair perfeitamente à sua frente e acertou uma linda finalização de voleio: 0 a 1.

Pouco menos de dez minutos antes do intervalo, o destro voltou a marcar. Desta vez, Bergwijn recebeu a bola de Moussa Diaby, invadiu a área com dribles e colocou a bola com categoria no canto mais distante: 0 a 2.

Campeonato Saudita
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Al-Ittihad
ITT
Al-Kholood crest
Al-Kholood
ALK
Arabian Gulf League
Hatta crest
Hatta
HAT
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ

Com gols de Houssem Aouar (ex-Olympique Lyon) e do internacional saudita Marwan Al-Sahafi, os sauditas ampliaram para uma vitória tranquila por 1 a 4 no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi. Simon Banza descontou para o Al-Jazira a dez minutos do fim.

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