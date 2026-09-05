Steven Berghuis surpreende com declarações extremamente dolorosas sobre Heitinga, Grim e García

Steven Berghuis vê que muita coisa já mudou no Ajax neste primeiro período sob o comando de Míchel Sánchez. Em comparação com seus antecessores John Heitinga, Fred Grim e Óscar García, ao menos já existe um plano muito mais claro para cada jogo, como ele contou aos canais oficiais do Ajax.

E essa é, sim, uma constatação dolorosa. O Ajax demitiu o técnico principal em duas ocasiões na temporada passada, mas, vez após vez, o sucessor não conseguiu de fato promover melhorias. Berghuis chega até a falar em uma “situação de cara ou coroa”.

“No ano passado, às vezes eu tinha a sensação antes do jogo de que era mesmo cara ou coroa. Você não sabia exatamente o que podia esperar”, disse Berghuis, que, depois de toda a comoção, precisava de alguma forma de tranquilidade e clareza.

Sob o comando de Míchel, isso finalmente é o caso, na visão de Berghuis. “Para que você não dependa mais desse cara ou coroa, mas saiba de antemão: se fizermos isso, o Ajax vai ganhar. Aí vamos corresponder às expectativas.”

Embora o diretor técnico Jordi Cruijff tenha deixado claro em várias ocasiões que quer ir com tudo pelo título, isso nem é essencial para Berghuis.

“Se aí você conquista um troféu ou não... Que você seja competitivo e tenha a sensação de que é superior aos adversários, independentemente do resultado. Que a torcida do Ajax tenha orgulho do time e que não dependamos da forma do dia”, diz Berghuis sobre o que quer alcançar.

Se Berghuis voltará a ter um papel de protagonismo, por enquanto ainda é preciso esperar. Contra o Telstar, no último fim de semana, ele contribuiu com um gol e duas assistências, mas, na reta final da janela de transferências, Viktor Tsygankov chegou para ser um concorrente sério em sua posição.