Steven Berghuis agradeceu a Daley Blind pela dica que esteve na origem de seu gol contra o Telstar. O atacante do Ajax marcou o 0 a 2 neste domingo, na vitória por 0 a 4 em Velsen-Zuid, e revelou após a partida ao repórter da ESPN Hans Kraay junior que o lesionado Blind lhe deu um conselho alguns dias antes.

Berghuis teve papel de destaque contra o Telstar, com um gol e duas assistências. Seu escanteio resultou, no primeiro tempo, no gol de abertura de Davy Klaassen, depois ele mesmo marcou após o intervalo e deixou Tolu Arokodare em condições de fazer o 0 a 3. "Acho que foi simplesmente uma boa vitória. Também é um pouco para onde temos de ir: vitórias desse tipo."

Principalmente em seu próprio gol, Berghuis se lembrou de uma conversa com Blind. O canhoto puxou da direita para o meio, driblou seu adversário e depois finalizou com a direita para marcar. Blind não entrou em ação contra o Telstar por causa de uma lesão, mas prestou bastante atenção na quinta-feira, após a vitória por 5 a 3 sobre o FC Sion nos playoffs da Conference League.

"Tem alguém observando, e esse alguém é Daley Blind", contou Berghuis com um sorriso quando seu gol foi revisto. "Ele veio falar comigo depois do jogo contra o Sion e disse: 'Você precisa fazer esse corte mais vezes, porque eles esperam que você vá para a esquerda.' Contra o Sion, fui para dentro duas ou três vezes. Preciso agradecer ao Daley por isso."

Segundo Berghuis, o conselho de Blind é ainda mais valioso por causa de sua experiência como defensor. "Esse tipo de detalhe é importante. Ele é, claro, um defensor e disse: 'Eu vejo você e olho do ponto de vista de um defensor. Acho que é bom você ter variação nesse seu corte.' Isso me fez pensar de novo. Você também precisa disso."

Além disso, Berghuis elogiou Tolu, que também balançou as redes contra o Telstar. "Ele traz uma energia realmente boa. É um cara agradável de ter no vestiário, tem humor e vontade de provar seu valor. Ele está extremamente motivado para dar a volta por cima depois de uma temporada difícil no Wolfsburg."

O experiente jogador também vê várias qualidades no atacante. "Ele naturalmente tem muitas armas com sua força e velocidade. Você pode acioná-lo pelo alto, mas também pelo chão. Acho que ele é um bom reforço para nós", disse Berghuis, que mais uma vez atuou pelo lado direito.

Enquanto isso, Berghuis não se preocupa com a concorrência de Viktor Tsygankov, que ainda não estava na convocação. "Bons jogadores são sempre bem-vindos. Isso também foi dito quando eu cheguei e Neres e Antony ainda estavam lá. Acho que bons jogadores sempre podem jogar juntos."