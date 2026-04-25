Steven Berghuis faz uma declaração surpreendente: “Espero que o NAC...”

Após a vitória do Ajax por 2 a 0 sobre o NAC Breda, Steven Berghuis elogiou o gol incomparável de Mika Godts. O meio-campista assistiu imediatamente às imagens da ESPN e fez uma comparação marcante com Zlatan Ibrahimovic.

O Ajax lançou as bases para a vitória no primeiro tempo, quando marcou com Oscar Gloukh e Godts. Após o intervalo, a equipe mal conseguiu jogar e teve que se concentrar principalmente na defesa, mas o NAC não conseguiu balançar as redes. Assim, a vantagem confortável permaneceu intacta.

Berghuis foi claro em sua análise da partida após o jogo. “No primeiro tempo, fomos muito eficazes e aproveitamos bem nossas chances, mas o segundo tempo foi simplesmente ruim”, disse o ponta-direita do Ajax. “Não conseguimos mais jogar e não mantivemos a posse de bola, esse não é o nível que queremos atingir.”

A conversa logo se volta para o gol espetacular de Godts, que passou por vários adversários a partir do seu próprio campo. Depois que Berghuis revê as imagens ao lado da linha, faz uma comparação com o gol lendário de Ibrahimovic em 2004, pelo Ajax contra o NAC. Com um piscar de olhos, Berghuis chega à sua conclusão: “O de Ibrahimovic é melhor, haha.”

Durante a jogada, Berghuis já sentiu que o que estava acontecendo era especial. “Eu ainda estava correndo junto, mas você sabe: não vou conseguir a bola se ele estiver jogando assim. Ele finaliza de forma fantástica e, de qualquer forma, está tendo uma temporada incrível; ele é muito importante para nós.”

Apesar dos bons momentos, o meio-campista manteve-se crítico em relação ao jogo após o intervalo. Ele destacou as inúmeras jogadas de bola parada do NAC e a incapacidade do Ajax de sair da pressão. “Nesses momentos, é preciso dar bons passes iniciais, e isso simplesmente não aconteceu. Felizmente, estivemos bem na defesa e o Maarten (Paes, red.) fez algumas defesas importantes.”

Também chama a atenção a mensagem final de Berghuis, que se pronuncia sobre o adversário. “Espero que o NAC continue na primeira divisão. O clima estava incrível e eu aproveitei muito esta noite em Breda.”