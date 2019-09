"Sterling é melhor que Neymar", diz ídolo do Chelsea

Atacante do City fez mais gols e deu mais assistências que o craque do PSG na última temporada. Por isso, Tony Cascarino o vê acima de Neymar

Raheem Sterling é um dos cinco melhores jogadores do mundo, melhor que Neymar, e deve ter como meta vencer o Ballon d'Or em sua carreira - de acordo com o ex-atacante do e Marseille Tony Cascarino.

O ponta-de-lança do fez mais uma partida incisiva para a na noite de sábado, com um gol e uma assistência na vitória por 4 x 0 da sobre a Bulgária na qualificação.

Neymar fez um retorno marcante para o no início da semana, marcando um empate por 2 a 2 com a depois de três meses fora com uma lesão no tornozelo. Mas para Cascarino, Sterling o superou nas últimas temporadas.

“Quem você prefere ter: Neymar ou Sterling? Eu teria Sterling como jogador", disse ao talkSPORT.

"Tente ignorar as palhaçadas que acontecem com Neymar fora de campo, acho que Sterling é melhor em campo. Os números dele são melhores e ele está jogando em um time melhor. Vi Neymar fazer coisas que nenhum outro jogador de futebol pode fazer no jogo, como um jogador de futebol do 'Harlem Globetrotter'. Mas se você quer que um jogador seja brilhante para o time e marque gols no ritmo que Neymar pode, Sterling é o seu homem”.

Sterling registrou mais gols e mais assistências do que Neymar em uma posição semelhante na ala esquerda na última temporada, e conquistou mais troféus enquanto o City subia para um histórico triplo doméstico.

No entanto, ele também jogou quase o dobro de jogos que o brasileiro, cuja temporada foi reduzida por problemas de lesão.

Três anos mais novo que Neymar aos 24 anos, a melhoria de Sterling nas últimas temporadas foi notável, com muitos creditando o chefe do City, Pep Guardiola, por sua evolução como jogador. Seu gerente está empenhado em garantir que o elogio seja dado a Sterling, que, segundo ele, pode atingir a marca de 30 gols pela primeira vez nesta temporada.

"Definitivamente, eu argumentaria que ele está entre os cinco melhores jogadores do mundo", acrescentou Cascarino.

“O que me excita em Sterling é a melhoria. A melhoria foi dramática. Se você colocá-lo no mercado amanhã, não levaria 150 milhões de libras para ele. Se ele continuar a melhorar, ele se tornará o primeiro ou o segundo [melhor jogador do mundo] e provavelmente ganhará o Ballon d'Or ao longo do caminho. Se ele vencer a Liga dos Campeões com o Man City e desempenhar um papel importante nisso, e ele marcar muitos gols ao longo da temporada, terá grandes chances de vencê-lo [o Ballon d'Or]".