Sterling é afastado da seleção inglesa após brigar com jogador do Liverpool

Jogador do Manchester City se desentende com Joe Gomez e não enfrenta o Montenegro na próxima quinta-feira (15)

A vitória suprema do Liverpool por 3 a 1 sobre o Manchester City no último domingo (10), pela 12ª rodada da Premier League, ainda não foi muito bem aceita por Sterling.

Já com a seleção inglesa para os confrontos das Eliminatórias da Euro, o jogador do City perdeu a cabeça e brigou com Joe Gomez, dos Reds, durante o treinamento da equipe nacional.

Apesar de pedir desculpas pelas provocações direcionadas ao seu companheiro, Sterling acabou afastado para o confronto com Montenegro, marcado para quinta-feira (14), às 16h45 (de Brasília), pelas eliminatórias.

"Um dos grandes desafios e também uma das nossas forças é que conseguimos separar as rivalidades dos clubes quando chegamos na seleção. Infelizmente, as emoções do jogo de ontem ainda estavam em alta", disse o técnico Southgate.

Sterling já defendeu a seleção inglesa em 55 jogos, marcando 12 gols.