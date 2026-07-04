Stengs, de volta ao time, assume o protagonismo no primeiro jogo-amigo do Feyenoord

O Feyenoord começou de forma excelente a preparação para a nova temporada. A equipe de Giovanni van Bronckhorst foi muito superior ao FC Dordrecht na tarde de sábado e conquistou uma vitória convincente por 0 a 6 no M-Scores Stadion, que estava com os ingressos esgotados. Calvin Stengs, de volta após um período de empréstimo ao OGC Nice, marcou seu retorno ao Feyenoord com um gol e uma assistência. Também marcaram Luciano Valente, Gaoussou Diarra, Tom van den Elshout e Gonçalo Borges (duas vezes).

O Feyenoord entrou em campo em Dordrecht com vários nomes de destaque na escalação titular. Charles Vanhoutte, contratação do verão, fez sua estreia não oficial logo no início da partida e formou um trio no meio-campo com Oussama Targhalline e Luciano Valente.

Os primeiros minutos foram marcados principalmente por um jogo de tateio. Aos poucos, o Feyenoord assumiu totalmente a iniciativa e apresentou um futebol de combinações bem trabalhado. Stengs esteve perto de abrir o placar com um chute de longe, enquanto os rotterdamescos pressionavam cada vez mais a equipe da casa.

Após uma primeira grande chance de Casper Tengstedt, o merecido primeiro gol finalmente saiu aos 22 minutos. Targhalline iniciou o ataque após uma boa combinação com Givairo Read, e Stengs chutou com força a bola que lhe foi recuada: 0 a 1. Cinco minutos depois, o Feyenoord ampliou a vantagem quando Stengs serviu Valente, que manteve a calma e marcou o 0 a 2 com precisão.

O Dordrecht apareceu algumas vezes no meio do jogo, mas o Feyenoord manteve o controle. Depois que Deijl foi derrubado dentro da grande área, a bola foi para a marca do pênalti. Borges assumiu a responsabilidade e converteu o pênalti com convicção, fazendo o 0 a 3, e voltou a marcar uma minuto depois. Após uma recuperação de bola de Targhalline, Tengstedt cruzou para o atacante, que marcou seu segundo gol da tarde e fechou o placar do primeiro tempo em 0 a 4.

Após o intervalo, ambas as equipes voltaram em campo com escalações totalmente renovadas. O Feyenoord teve inicialmente um pouco mais de dificuldade para manter o mesmo ritmo acelerado, mas continuou sendo a equipe mais perigosa. Além disso, Liam Bossin se destacou com uma bela defesa em uma cobrança de falta forte do Dordrecht.

Diarra criou perigo logo após o intervalo e viu um chute forte ser defendido pelo goleiro do Dordrecht. Pouco depois, Gjivai Zechiël iniciou um ataque com um passe longo, e Aymen Sliti cruzou a bola. O cruzamento não foi afastado adequadamente, permitindo que Van den Elshout marcasse facilmente o 0 a 5 aos 65 minutos.

Nos últimos quinze minutos, o ritmo diminuiu ainda mais, embora o Feyenoord continuasse criando chances. Uma cobrança de falta de Sem Steijn não foi bem defendida pela defesa do Dordrecht, e Diarra aproveitou o rebote para mandar a bola com força total para o fundo da rede, marcando o 0 a 6 no placar. Nos minutos finais, Jordan Lotomba esteve perto de marcar o sétimo gol do time de Roterdã, mas seu chute forte foi bloqueado. Steijn também tentou marcar, mas esbarrou várias vezes em um zagueiro do Dordrecht.

Escalação do Feyenoord no primeiro tempo: Wellenreuther; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Deijl, Vanhoutte, Targhalline, Valente, Stengs, Tengstedt, Borges.

Escalação do Feyenoord no segundo tempo: Bossin; Lotomba, Plug, Kasanwirjo, Wessels; Zechiël, Steijn, Hadidi; Van den Elshout, Diarra, Sliti.



