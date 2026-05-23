Stegeman ouve Kraay fazer um "comentário estranho" sobre o Willem II

John Stegeman não ficou muito contente com um comentário de Hans Kraay Júnior após o jogo entre FC Volendam e Willem II. O repórter da ESPN havia criticado o estilo de jogo do time recém-promovido de Tilburg.

“Seus torcedores são realmente incríveis!”, Kraay elogia Stegeman de imediato. “Eu comparei com o estádio do Atlético de Madrid, com 60 mil torcedores. Esses torcedores apoiam tudo. Você, como ex-atacante, vai dar aos torcedores do Willem II um futebol mais ofensivo? Porque isso também é válido, né.”

Stegeman ri da observação de Kraay, para em seguida responder com seriedade. “Acho que é uma observação um pouco estranha, devo dizer. Sabe, nós simplesmente analisamos, e eu já te disse isso antes do jogo, onde podemos ter melhor rendimento no momento. E aí você analisa as qualidades dos jogadores.”

O técnico do time recém-promovido ressalta que levou o Heracles Almelo às competições europeias. “E não porque ficávamos encolhidos na nossa área, mas porque jogávamos futebol. Mas isso também tem a ver com qualidade. Tem a ver com o tipo de jogadores que você tem”, afirma Stegeman, que aprendeu muito como assistente de Mark van Bommel no Royal Antwerp FC.

“Tive a oportunidade de trabalhar três anos na Bélgica. Lá é diferente. Na Holanda, temos que vencer. E aqui não queremos perder. Sabe, tive a chance de trabalhar com Mark van Bommel, e ele também me passou algumas lições de Milão e Munique. Então, sim”, disse o treinador que traz o Willem II de volta ao mais alto nível após um ano de ausência.

“Acho que jogamos de forma muito sincera, de acordo com nossas possibilidades, e fizemos o que sabemos fazer de melhor. Ponto final. Sim, queremos subir na tabela. Com muito gosto, Hans. Mas, para isso, o Freek Heerkens vai ter que abrir a carteira na próxima temporada”, concluiu Stegeman, dirigindo-se ao diretor técnico do Willem II.

Logo após o término da partida, ainda em campo, Stegeman conversava com Kraay, visivelmente emocionado. Segundo o técnico, isso se deveu ao falecimento de seu pai no ano passado e ao fato de seu filho ter conquistado o título com o SV Epe neste sábado.