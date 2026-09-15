John Stegeman, após o fim de Ajax x Willem II (5 a 1), criticou duramente diante das câmeras da ESPN uma nova regra de jogo chamativa. Por causa dessa regra, Jaden Slory teve de ficar um minuto fora de campo depois de ter sido atingido no rosto por Steven Berghuis. “Ridículo”, resumiu Stegeman.

No fim do primeiro tempo, Berghuis e Slory foram em direção à bola já bem no campo do Ajax, momento em que Berghuis colocou o braço no rosto do atacante do Willem II. Slory então ficou caído por um bom tempo no gramado, após o que Lindhout decidiu paralisar o jogo.

“Sim, isso não foi uma colisão. Ele acerta o rosto dele. Agora há pouco, Allard Lindhout também admitiu que foi falta”, disse Stegeman, que nem está frustrado pela ausência de cartão para Berghuis. Como Lindhout acabou paralisando o jogo, Slory teve mesmo de esperar um minuto fora de campo, e é justamente isso que deixa Stegeman extremamente irritado.

“Jaden leva algo no rosto, o árbitro apita, e então ele tem de ficar um minuto fora. Isso é algo que realmente me irrita. Bem, seja qual for o idiota que inventou isso... A KNVB, ao que me consta, não pode fazer nada a respeito, porque eles têm de aplicar as regras. Mas isso é realmente ridículo.”

“Não sei que tipo de pessoas estão sentadas lá (na IFAB, ed.), mas, ao que me parece, elas não têm nada a ver com futebol”, esbravejou Stegeman. “Eu acho uma regra muito peculiar. Para cera, eu entendo, mas ele simplesmente leva uma mão no rosto. Tudo bem que não tenha sido marcada a falta, e talvez fosse amarelo ou vermelho, mas não é disso que se trata.”

“Mas que, nesta situação, você tenha de ficar um minuto fora, aí nós simplesmente jogamos um minuto com um a menos contra o Ajax. Sim, aí realmente conseguem me tirar do sério, tenho de dizer. Sim, ainda levei amarelo por isso também, ótimo, né. Eu estava possesso. Mas acho que todos os meus colegas também pensam isso, é simplesmente uma regra muito estranha.”

“Todo ano eles inventam algumas regras novas, e de fato também há boas entre elas. Em relação à cera, tudo bem. Mas esta, no fim das contas, realmente não faz o menor sentido. Se a KNVB puder fazer algo a respeito, então faça isso bem rápido.”

Aliás, segundo Stegeman, a situação teve pouca influência no resultado da partida. “O Ajax simplesmente fez uma partida muito boa. Eles estão indo bem, meus cumprimentos para aquele treinador”, disse Stegeman.