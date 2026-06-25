Stefano Denswil (ex-Ajax) aparece de repente em um clube holandês

O ex-jogador do Ajax, Stefano Denswil, está treinando temporariamente com o FC Volendam. O zagueiro de 33 anos está sem contrato após sua saída do Kayserispor.

Denswil, que disputou 15 partidas pela seleção do Suriname, jogou 39 partidas oficiais pelo Ajax ainda jovem.

Posteriormente, o canhoto jogou por muitos anos pelo Club Brugge, seguido por passagens pelo Bologna e pelo Trabzonspor.

Na última temporada, Denswil disputou 31 partidas do campeonato pelo Kayserispor. Agora, ele pode voltar à Holanda.

O Volendam está dando ao jogador, natural de Zaandam, a oportunidade de manter sua forma física. Denswil chegou ao clube por intermédio de seu amigo Brandley Kuwas.

O Noordhollands Dagblad conversou brevemente com Denswil na quarta-feira. “Não descarto a possibilidade de jogar em um clube na Holanda, mas, por enquanto, vou deixar as coisas acontecerem naturalmente. Estou em Volendam para manter a forma e, fora isso, mantenho todas as opções em aberto.”

“É claro que fiz acordos com o Volendam e expressei minhas expectativas. Minha primeira impressão é ótima, mas, fora isso, vou ver como as coisas se desenrolam”, afirmou o zagueiro. Erik Schouten também está em teste no Volendam.