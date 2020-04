Stay and Play Cup no FIFA 20: quando é, onde assistir e quais jogadores participam?

20 das maiores equipes da Europa tem representantes no torneio de FIFA 20 organizado pela EA Sports

A EA Sports, desenvolvedora do FIFA 20, está organizando um torneio no mínimo especial: 20 jogadores, dos maiores clubes da Europa, se enfrentarão no game.

Assim, a empresa criou uma espécie de Liga dos Campeões virtual, que animará os amantes do futebol durante a crise do coronavírus Covid-19.

Quando é o torneio e como ele funciona?

Quando é

O torneio será disputado entre 15 e 19 de abril. As partidas começam a ser jogadas no dia 15, e a grande final acontece neste domingo (19).

Como funciona

É um torneio puramente mata-mata. São partidas de eliminação, um contra um, com os dois lados escolhendo equipes em que todos os jogadores tem um rating de 85.

Mais times

O vencedor de cada partida passa para a próxima fase. Em caso de empate depois de 90 minutos, o classificado é decidido com prorrogação e pênaltis.

El ganador de cada partido pasará a la siguiente ronda y en caso de empate después de los 90 minutos, los partidos se decidirán con prórroga y penaltis.

Calendário

Horário 15 de abril: primeira rodada 13h 2 x 8 Brondby IF 13h45 2 x 5 Djurgarden 14h30 2 x 4 AIK 15h15 Copenhague 3 x 0 HJK Helsinki

Horário 16 de abril: segunda rodada 13h00 0 x 2 Brondby IF 13h45 0 x 2 14h30 2 x 3 15h15 1 x 4

Horário 17 de abril: terceira rodada 13h x AIK 13h45 x 14h30 x Copenhague 15h15 x Djurgarden

Horário 18 de abril: quartas de final 13h00 Brondby IF x Roma 13h45 Vencedor jogo 8 x Liverpool 14h30 Vencedor jogo 5 x Vencedor jogo 6 15h15 Vencedor jogo 7 x Porto

Horário 19 de abril: semi finais e final 14h00 Semifinal 1 14h45 Semifinal 2 15h30 Final

Onde assistir?

Todos as partidas podem ser assistidas de forma gratuita do canal da EA Sports FIFA na Twitch.

Quais são os times e os jogadores participantes?

20 equipes históricos da Europa participam do torneio:

: Chelsea, Liverpool, Manchester City e Tottenham;

: Lyon, Olympique de e PSG;

: Borussia Dortmund;

: Real Madrid, Atlético de Madrid e Valencia;

: Porto;

: Roma;

: Ajax e PSV Eindhoven;

: AIK e Djurgården;

Finlândia: HJK Helsinki;

: FC Copenhagen e Brondby IF.

Cada time tem um de seus jogadores defendendo sua equipe:

AIK: Nabil Bahoui

Ajax: Sergiño Dest

Atlético de Madrid: João Félix

Borussia Dortmund: Achraf Hakimi

Brondby IF: Jesper Lindström

Chelsea: Cesar Azpilicueta

Djurgården: Jesper Karlström

FC Copenhagen: Mo Daramy

HJK Helsinki: Nikolai Alho

Liverpool: Trent Alexander-Arnold

Lyon: Bruno Guimarães

Manchester City: Phil Foden

Olympique de Marselha: Saîf Khaoui

Porto: Fabio Silva

PSG: Juan Bernat

PSV Eindhoven: Mohamed Ihattaren

Real Madrid: Vinícius Jr

Roma: Justin Kluivert

Tottenham: Serge Aurier

Valencia: Manu Vallejo

Doações

A EA doará um milhões de dólares para ajudar o combate a pandemia do coronavírus. Além disso, o torneio também permitirá que espectadores façam doações.

Ausências importantes: Barça, Juve, e

Apesar do grupo de clube conter vários grandes nomes, algumas ausências são destacadas: o , a , o Bayern de Munique e o estão proibidos de participar do torneio.

A razão para isso é que todos esses times tem contratos com a Konami, desenvolvedora do rival Pro Evolution Soccer.