Sporting x Vitória de Guimarães: onde assistir ao vivo no Brasil e em Portugal, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Português 2024/25

O destino do troféu da Liga Portuguesa será selado na tarde deste sábado (17); veja que canais transmitem

Sporting e Vitória de Guimarães entrem em campo pela última vez no Campeonato Português de 2024/25 neste sábado (17), às 14h (horário de Brasília). O jogo será no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com transmissão ao vivo para o Brasil da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora. Em Portugal, o confronto passará no canal 1 da Sport TV, também em sinal fechado (clique aqui e confira a programação completa dos jogos).

Líder da tabela com os mesmos 79 pontos que o Benfica, o time de Rui Borges só depende de si para conquistar o título português nesta última rodada. Isso porque os Leões levam vantagem no confronto direto com o arquirrival, ainda no primeiro turno, e basta garantirem sua 25ª vitória em 34 jogos para levantar a taça. O empate por 1 a 1 no Estádio da Luz, no dérbi de Lisboa na última rodada, foi valioso e levou o Sporting ao seu 16º jogo de invencibilidade.

O Vitória também fez uma boa campanha na liga de 2024/25, ocupando a quinta colocação e precisando vencer para buscar uma vaga na Europa League. A equipe está empatada na posição com o Santa Clara, ambas com 54 pontos, e embora tenha perdido o último jogo por 2 a 1 em casa para o Farense, sofreu apenas três derrotas nos últimos 15 jogos. O Sporting, portanto, não deve encontrar facilidade.

Nos confrontos diretos, embora o clube de Lisboa tenha um retrospecto historicamente favorável, o time de Guimarães tem sido um desafio nos últimos anos. No primeiro turno, o duelo terminou empatado em 4 a 4. Na temporada passada, o Sporting venceu em casa por 3 a 0, e o Vitória também fez valer o mando de campo, ganhando por 3 a 2.

Prováveis escalações

Sporting: Rui Silva; Quaresma, Diomande e Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Debast, Morita e Maxi Araújo; Trincão, Gyokeres e Pedro "Pote". Técnico: Rui Borges.

Vitória de Guimarães: Varela; Miguel, Borevkovic, Villanueva e João Teixeira Mendes; Mukendi, Tiago Silva e João Sabino Mendes; Nuno Santos, Ramirez e Gustavo Silva. Técnico: Luís Freire.

Desfalques

Sporting

O lateral direito Ricardo Esgaio e o meio-campista Morten Hjulmand cumprem suspensão, enquanto o lateral esquerdo Nuno Santos e os meias Daniel Bragança e João Simões são desfalques por lesão.

Vitória de Guimarães

O meio-campista Samu está lesionado, enquanto o zagueiro Filipe Relvas e o volante Tomás Handel levaram o terceiro amarelo e estão suspensos.

Quando é?