Sporting x Olympique de Marselha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Nesta quarta-feira (12), Leão busca voltar a vencer na UCL; veja como acompanhar na internet

Depois da goleada sofrida por 4 a 1 para o Olympique de Marselha, o Sporting busca a recuperação em casa nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, na plataforma de streaming.

Para o confronto em casa, o Sporting não poderá contar com o goleiro titular António Adan, expulso na última rodada diante dos franceses. Assim, o uruguaio Franco Israel assumirá o posto.

Do outro lado, o Marselha, na lanterna do grupo com três pontos, trata como dúvida a presença de Matteo Guendouzi, enquanto Jonathan Clauss, com lesão muscular, está fora.

Prováveis escalações

Escalação do provável SPORTING: Israel; Reis, Inacio, Juste; Porro, Ugarte, Alexandropoulos, Santos; Paulinho, Trincao, Goncalves.

Escalação do provável OLYMPIQUE DE MARSELHA: Lopez; Balerdi, Bailly, Gigot; Kabore, Guendouzi, Rongier, Gerson; Payet, Under, Sanchez.

Desfalques

Sporting

Adan, suspenso, Daniel Bragança, Pedro Porro e Neto, que se recuperam de lesões no joelho, e Jovane Cabral, com problema numa coxa, são desfalques certos.

Marselha

Jonathan Clauss e Sead Kolasinac, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 12 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estádio José Alvalade – Lisboa, POR

• Arbitragem: ALEJANDRO HERNÁNDEZ (árbitro), JOSÉ NARANJO e DIEGO SANCHEZ (assistentes), CESAR SOTO (quarto árbitro) e RICARDO DE BURGOS (AVAR)