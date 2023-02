Sporting Cristal x Nacional-PAR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da pré-Libertadores

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), pela jogo de volta da segunda fase; veja como acompanhar na internet

Sporting Cristal e Nacional-PAR se enfrentam na noite desta terça-feira (28), às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional, pelo jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Depois de perder o primeiro jogo por 2 a 0, o Sporting Cristal entra em campo precisando vencer por três gols de diferença para avançar. Caso vença por dois gols de diferença, a decisão será definida na prorrogação.

Vale lembrar que o Nacional-PAR eliminou o Sport Huancayo na fase passada, enquanto o Sporting Cristal fará apenas o seu quinto jogo na temporada. Até agora, foram duas vitórias, um empate e uma derrota.

Prováveis escalações

Nacional-PAR: Espínola, F. Román, Cabrera, Rolón, Benegas, Alfaro, M. Martínez, J. Santacruz, C. Ocampos, Brizuela, Fleitas.

Sporting Cristal: Solis, Lora, Chavez, Ignacio, Loyola, Sosa, Castillo, Pretell, Yotún, Hohberg, Ávila.

Desfalques

Nacional-PAR

Sem desfalques confirmados.

Sporting Cristal

Sem desfalques confirmados.

Quando é?