Sporting acerta saída de Wendel para o Zenit

Clube português vai receber aproximadamente 20 milhões de euros pela venda do ex-volante do Fluminense

O fechou nas últimas horas a venda de Wendel para o . A Goal apurou que os russos vão desembolsar aproximadamente 20 milhões de euros (R$ 133 milhões) pelo acordo.

Avaliado internamente pelo clube português em 25 milhões de euros (R$ 166 milhões), o volante brasileiro está agora à espera de ser liberado para viajar a São Petersburgo já neste domingo e assinar um contrato válido por cinco anos. Os exames médicos estão marcados para segunda-feira.

Contratado do em janeiro de 2018, por cerca de 9 milhões de euros, Wendel também estava na mira do . Na época passada, chegou a ser alvo do CSKA e viu ainda os portugueses recusarem ofertas de empréstimo de e .

Aos 23 anos e com presença frequente nas convocações da seleção brasileira sub-23, tendo disputado o Torneio de Toulon, em 2019, o jovem volante tem sido um dos poucos destaques do Sporting. É titular absoluto no meio-campo e mais recentemente passou a ser visto como o terceiro capitão do time comandado por Rúben Amorim, atrás dos zagueiros Coates e Neto.

Com a camisa 37 dos leões, Wendel fez até o momento 79 jogos oficiais e marcou seis gols. Conquistou dois títulos: uma Taça de e uma .