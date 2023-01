Sport x Volta Redonda ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3); veja como acompanhar na internet

Sport e Volta Redonda se enfrentam na tarde desta terça-feira (3), às 13h (de Brasília), em Cravinhos, pela primeira rodada do Grupo 11 da Copa São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo do YouTube, na internet.

O Sport, que teve a sua melhor participação no torneio em 1997 e 2016, quando chegou às quartas de final da Copinha, entrará em campo sob o comando do técnico Sued Lima, que na véspera da estreia falou sobre as expectativas da equipe no torneio.

"A ideia é podermos usufruir o máximo da competição, ir o mais longe possível, fase a fase. Sabemos que o Sport tem um marco de chegar nas quartas de final, mas vamos galgando nossa classificação fase a fase para, quem sabe, alcançar essa marca", afirmou o treinador.

Quais são os próximos jogos do Sport na Copinha?

Inter de Limeira x Sport - 15h15 (de Brasília), 6 de janeiro

Comercial-SP x Sport - 15h15 (de Brasília), 9 de janeiro

Quais são os próximos jogos do Volta Redonda na Copinha?

Comercial-SP x Volta Redonda - às 13h (de Brasília), no dia 6 de janeiro

Volta Redonda x Inter de Limeira-SP - às 13h (de Brasília), no dia 9 de janeiro

Prováveis escalações

Escalação do provável Sport: a atualizar.

Escalação do provável Volta Redonda: a atualizar.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados

Volta Redonda

Não há desfalques confirmados.

Quando é?