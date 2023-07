Sport x Vitória ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Vitória e Sport se enfrentam na noite desta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Brigando pelo G-4 da Série B, com 31 pontos e um aproveitamento de 60%, o Vitória busca emplacar o segundo triunfo consecutivo. Na última rodada, venceu o Novorizontino por 2 a 1.

Do outro lado, o Sport, com 32 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos. Até aqui, foram nove vitórias, cinco empates e três derrotas.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 47 jogos disputados entre as equipes, o Vitória soma 17 triunfos, contra 16 do Sport, além de 14 empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Nordestão de 2020, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Sport: Renan; Eduardo, Sabino, Rafael Thyere e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Alan Ruiz (Juan Xavier); Luciano Juba, Edinho e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Yan Souto, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Dudu e Gegê; Mateus Gonçalves; Osvaldo e Wellington Nem. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Sport

Jorginho, Fabinho e Fabrício Daniel seguem como desfalques.

Vitória

Thiago Lopes, por questões contratuais, e João Victor, suspenso, estão fora. Rodrigo Andrade, Zeca, Léo Gomes, Marco Antônio, Dionísio e Pablo, lesionados, também são desfalques.

Quando é?