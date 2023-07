Sport x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (28), pela 20ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e CRB se enfrentam na noite desta sexta-feira (28), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois de três derrotas e um empate, o Sport Recife venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1 na última rodada, e agora busca emplacar a segunda vitória consecutiva. O Leão da Ilha está em quarto lugar, com 35 pontos, e pode deixar o G-4 em caso de derrota.

Do outro lado, o CRB, em 12º lugar, com 24 pontos, vem de vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0. Guilherme Romão, que estava fora desde o início do mês devido a uma lesão muscular, pode reforçar a equipe em Pernambuco.

"Espero que possamos fazer um segundo turno totalmente diferente do que foi o primeiro. Na minha visão, os próximos cinco jogos vão definir o que será a nossa sequência da competição. Precisamos estar focados para conquistar os resultados", afirmou Lucas Lima.

Há um grande equilíbrio no retrospecto das equipes. Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma nove vitórias, contra oito do CRB, além de oito empates. No último encontro válido pela Série B de 2023, o time alagoano venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Sport: Renan; Felipinho, Sabino, Rafael Thyere e Ewerthon; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Alan Ruiz; Juba, Edinho e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

CRB: Diogo Silva; Hereda, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão (Edimar); Falcão, Lucas Lima e Juninho Valoura; João Paulo, Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Desfalques

Sport

Jorginho segue no departamento médico.

CRB

Saimon segue tratamento no DM.

Quando é?