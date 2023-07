Sport x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (2), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e Ceará se enfrentam neste domingo (2), a partir das 18h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 15ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com cinco vitórias consecutivas e dois empates nos últimos sete jogos disputados na Série B, o Sport Recife briga para se manter no G-4. No momento, soma 28 pontos e busca manter o aproveitamento de 100% na Ilha do Retiro.

Do outro lado, o Ceará, vindo de uma derrota e dois empates, busca reencontrar o caminho da vitória. No momento, aparece no meio da tabela, com 21 pontos.

Em 41 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma 17 vitórias, contra 14 do Ceará, além de 10 empates. No último encontro válido pela final do Nordestão 2023, o Vozão foi campeão nos pênaltis por 4 a 2.

Prováveis escalações

Sport Recife: Renan; Igor Cariús, Sabino, Rafael Thyere e Eduardo; Fábio Matheus, Ronaldo Henrique e Felipinho; Jorginho, Edinho e Gabriel Santos. Técnico: Enderson Moreira.

Ceará: Bruno Ferreira; Tiago Pagnussat, Léo Santos, Willian Formiga e Caíque; Richardson, Zé Ricardo e Chay; Erick, Janderson e Nicolas. Técnico: Guto Ferreira.

Desfalques

Sport

Vagner Love e Luciano Juba são dúvidas.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?