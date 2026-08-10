O Sparta Rotterdam ainda busca os reforços necessários na reta final da janela de transferências de verão. Uma das opções para o ataque é o centroavante do Ajax Don-Angelo Konadu, segundo apurou a Voetbal International.

Konadu também não deve contar com minutos em campo sob o comando do novo técnico Míchel Sánchez. Os reforços Marcos Leonardo e Tolu Arokodare têm a preferência, assim como Kasper Dolberg. O dinamarquês, porém, também segue cotado para sair.

Assim, o Konadu, de 20 anos, também pode procurar um novo clube. Segundo a VI, sua preferência é permanecer na Eredivisie, apesar de haver vários interessados da Bélgica.

O Sparta, portanto, também tenta contratar o jogador, mas, por enquanto, Konadu ainda não tomou sua decisão. Dentro da Eredivisie, ele tem várias opções, ao que tudo indica.

Há dois anos, Konadu renovou seu contrato com o Ajax até meados de 2028. “Estamos muito felizes com esta renovação e vemos em Don-Angelo um jogador com muito potencial para se tornar titular do Ajax principal em um futuro próximo”, informou o clube na época.

Por isso, tudo indica que Konadu será emprestado. O Ajax quer que o talentoso atacante ganhe experiência em outro lugar, para que possa se desenvolver e, no futuro, ainda disputar espaço em Amsterdã.

Konadu, que tem raízes ganesas, joga nas categorias de base do Ajax desde 2014. Na época, ele foi captado no Zeeburgia, que há muitos anos é conhecido como uma verdadeira fábrica de talentos em Amsterdã.