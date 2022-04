Southampton x Chelsea: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Inglês 2021/22

Neste sábado (09), em jogo importante para as duas equipes, Southampton e Chelsea se enfrentam pela manhã, às 11h00 (de Brasília), na casa dos Saints, no estádio St. Mary. Enquanto os donos da casa querem fugir para o mais longe do Z-3, os visitantes correm atrás da segunda e primeira colocação, torcendo pelo tropeço de Liverpool e Manchester City.

Enquanto o Chelsea acabou derrotado em sua última partida pelo Campeonato Inglês, na goleada do Brentford por 4 a 1, o Southampton conseguiu um empate fora de casa com o Leeds por 1 a 1.

Segundo o portal oGol, especializado em estatísticas de futebol, Chelsea e Southampton se enfrentaram 110 vezes na história, com 47 vitórias dos Blues, 31 vezes em que os Saints saíram com o resultado favorável e outros 32 jogos que terminaram empatados.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Pelo lado visitante, apenas um atleta está confirmado como desfalque da equipe: Hudson-Odoi, que ainda se recupera de lesão. Lukaku e Ziyech são colocados como dúvidas pelo técnico Thomas Tuchel. Os Blues podem optar por algumas opções reservas, já que ainda na próxima semana ocorre o duelo contra o Real Madrid pela Champions League.

Para os donos da casa, a volta do zagueiro Lyanco é uma boa notícia, porém o atacante Shane Long acabou machucado no duelo contra o Leeds, e pode acabar fora do duelo contra o Chelsea.

Possível escalação do Southampton: Forster; Livramento, Bednarek, Lyanco (Salisu) e Walker-Peters; Ward-Prowse, Oriol Romeu e Diallo; Elyounoussi, Adams e Broja.

Possível escalação do Chelsea: Mendy (Kepa); Azpilicueta, Thiago Silva (Sarr), Rudiger e Marcos Alonso; Mount, Loftus-Cheek e Kanté; Ziyech (Reece James), Havertz (Lukaku) e Werner.

DESFALQUES

SOUTHAMPTON:

Shane Long: lesionado

TIMEB:

Hudson-Odoi: lesionado

Lukaku e Ziyech: dúvidas para o confronto

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Southampton e Chelsea será transmitido ao vivo pelo Star+, através do streaming, na internet, neste sábado (09). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.