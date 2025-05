Equipes disputam a 36ª rodada da Premier League, neste sábado (10); veja como acompanhar

Southampton e Manchester City entram em campo neste sábado (10), às 11h (horário de Brasília), em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida acontece no St Mary's Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN, em canal fechado, e do Disney+, através do streming (confira a programação completa de futebol aqui).

Já rebaixado e com a lanterna assegurada, o Southampton entra em campo tentando evitar mais uma marca negativa em sua temporada desastrosa. A equipe já sofreu 28 derrotas na Premier League e pode igualar o recorde de 29 em um campeonato com 20 clubes caso perca para o Manchester City. Além disso, os Saints estão a um ponto de evitar a pior campanha em pontos da história do torneio (11). Mesmo com uma defesa fragilizada, que já sofreu 82 gols, e um ataque ineficaz, Simon Rusk quer encerrar a temporada com dignidade.

Em ascensão no momento decisivo da temporada, o Manchester City chega embalado por nove jogos de invencibilidade e quatro vitórias seguidas na Premier League, mantendo-se firme na briga por uma vaga na próxima Champions League. O time de Guardiola venceu o confronto do primeiro turno por 1 a 0, com gol de Haaland, e quer repetir a dose para seguir pressionando o Arsenal na disputa pelo segundo lugar, e principalmente, se manter entre os classificados para a próxima edição da Champions League.

Prováveis escalações

Southampton: Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens; Walker-Peters, Downes, Ugochukwu, Manning; Fernandes, Sulemana; Onuachu

Manchester City: Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez, Gundogan, Bernardo; Marmoush, Haaland, Doku

Desfalques

Southampton

Albert Gronbaek (lesão no tendão de Aquiles) e Charlie Taylor (lesão no quadril).

Manchester City

John Stones (lesão na coxa) , Oscar Bobb (lesão muscular) , Rodri (lesão no joelho) e Nathan Aké (lesão no pé)

Quando é?