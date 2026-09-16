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imago-sport-1083400769.jpgMarco Canoniero
Siep Engelen

Traduzido por

Souffian El Karouani vale ouro logo em sua estreia como titular pelo Benfica

Milan x Benfica
Milan
Benfica
Liga Europa
S. El Karouani

O Milan vive um início falso de temporada na Liga Europa. A equipe de Rúben Amorim, que ainda assim é vista como uma séria candidata ao título, foi derrotada por 2 a 0 pelo Benfica na quarta-feira. Souffian El Karouani teve grande importância imediata para os portugueses com uma assistência. 

O início foi bom para o Benfica, que abriu o placar depois de 15 minutos. Dodi Lukebakio puxou para dentro para bater com sua perna esquerda preferida e colocou a bola com categoria no canto mais distante: 0 a 1. 

Na sequência, as duas equipes fizeram um jogo equilibrado, sem que isso gerasse grandes chances. Georgiy Sudakov acertou a trave pelo Benfica, enquanto as tentativas de Filippo Terracciano e Ardon Jashari, do outro lado, também não tiveram sucesso. 

Foi uma noite frustrante para o Milan, no qual Amorim fez duas substituições no intervalo. Isso teve pouco efeito, porque, aos 53 minutos, o Benfica ampliou a vantagem. Após passe do estreante entre os titulares El Karouani, Jakub Kaminski fez um belo gol para marcar o 0 a 2. 

O Milan não conseguiu mais se recuperar desse golpe. Christian Pulisic ainda teve uma grande oportunidade, mas o Benfica não passou por grandes apuros. Assim, conquistou uma vitória merecida em San Siro. 

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Foi, portanto, um grande alívio para El Karouani, depois de um verão turbulento para ele. O lateral-esquerdo deixou o FC Utrecht de graça nesta janela para o Al-Qadsiah, mas acabou repentinamente em segundo plano por causa de uma regra curiosa. Os clubes da Saudi Pro League podem registrar no máximo oito jogadores estrangeiros com mais de 23 anos, o que fez com que El Karouani logo precisasse buscar uma saída.

Ele encontrou essa solução no Benfica, onde vai concluir a temporada por empréstimo. Assim, o marroquino de 25 anos recebeu inesperadamente a chance de voltar à Europa e se transferiu para Lisboa. Contra o Milan, ele pôde começar como titular pela primeira vez e, portanto, já deu uma assistência de imediato.

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