Soteldo pede salário alto, ganha tempo e ida para o Al Hilal ainda é incerta

Jogador do Santos teme ser "esquecido" no mundo árabe e prefere seguir no Santos; empresário vem ao Brasil definir situação

Depois do técnico Cuca garantir que o confronto contra o , no último sábado (17), era a despedida de Soteldo com a camisa do , a ida do jogador para o Al Hilal, da pode "melar".

O Peixe aceitou a proposta de 7 milhões de doláres pelo meia, mas faltava ainda um acerto do venezuelano com a equipe saudita. Soteldo recusou o salário oferecido e fez uma contraproposta bem alta, já com o intuito de ganhar tempo, uma vez que a transferência para o mundo árabe neste momento não é vista com bons olhos pelo jogador.

O grande sonho de Soteldo é jogar no futebol europeu e ele acredita ser possível, caso siga no defendendo as cores do Santos. Além disso, o atleta teme ficar esquecido na liga árabe e perder convocações para a seleção venezuelana.

O pedido salarial de Soteldo não agradou a diretoria do Al Hilal, que no meio da negociação com o santista tentou contratar o brasileiro Bernard, do Everton. Enquanto isso, o agente do venezuelano é esperado em Santos nesta quarta-feira (21), para definir a situação.

Soteldo treinou normalmente nos últimos dias e está à disposição do técnico Cuca para o duelo contra o Defensa y Justicia, nesta terça, na Vila Belmiro, pela da América.