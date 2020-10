Soteldo no Al-Hilal: Santos aceita vender, mas precisa convencer o jogador

Proposta do clube árabe renderia mais de R$ 40 milhões ao Peixe, mas o atleta não tem interesse em deixar a Vila Belmiro

O pode estar perto de perder um de seus principais nomes: o clube paulista aceitou uma proposta do Al-Hilal por Yeferson Soteldo e a única coisa que separa o venezuelano da é a vontade do jogador.

A informação foi primeiramente dada pelo GloboEsporte.com e confirmada pela reportagem. Os valores oferecidos pelo Al-Hilal são acima dos US$ 7 milhões (cerca de R$ 40 milhões), importantes para uma equipe que vive uma situação financeira complicada e chegou até a ser proibida de registrar novos jogadores pela Fifa.

A negociação entre o Santos e o Al-Hilal já está acertada. O problema é que Soteldo ainda não está convencido de que a melhor opção para sua carreira é se transferir para a Arábia Saudita.

O ponta está feliz na Vila Belmiro e vive boa fase no . Em 2019, foi um dos principais jogadores do Brasileirão e vem decidindo na Libertadores, competição em que a equipe paulista já está classificada para as oitavas de final.

Inicialmente, o Al-Hilal havia oferecido US$ 6 milhões (R$ 33 milhões) ao Santos, oferta que foi prontamente recusada pelo clube. Na ocasião, o Peixe respondeu afirmando que só negociaria o venezuelano por, no mínimo, US$ 7 milhões (R$ 39 milhões), valor da proposta atual.

Em situação financeira conturbada, o Peixe precisa negociar jogadores para poder "respirar". Recentemente, ficou perto de perder o zagueiro Lucas Veríssimo para o Porto, mas o negócio acabou não acontecendo.

Um fator que pode indicar que Soteldo está disposto a se transferir para o Al-Hilal é o fato de que o jogador, nos últimos dias, começou a seguir o clube em sua conta oficial no Twitter.