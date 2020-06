Soteldo melhor do mundo? Santista entra em 1º em lista para baixinhos

Site americano elege os melhores jogadores do mundo em cada estatura e atacante do Santos é eleito como o melhor menor do mundo

Todo jogador sonha em se tornar o melhor jogador do mundo e entrar para o seleto grupo entre as maiores lendas do esporte. A princípio, muitos colocariam a altura de Soteldo como um empecilho para ele levar um título como esses. Mas foi justamente por estar entre os mais ‘baixinhos’ que o venezuelano ficou em primeiro lugar.

O Bleacher Report, site americano especializado em esportes, elaborou uma lista um tanto quanto inusitada no futebol - tomando como base algo que geralmente é feito na NBA -, e elegeu os melhores jogadores do mundo com estaturas diferentes.

Cabe destacar que, nos , a altura das pessoas não é medida em metros e centímetros, como no , mas sim em pés e polegadas. Assim, as alturas utilizadas foram de 5'3" (cerca de 1,61m) a 6'7" (quase 2,05m).

A partir disso, o atacante do , que já revelou desejo de jogar no Manchester United, ganhou com sobras na categoria de 5’3’’. Segundo o site, não existem muitos jogadores profissionais menores do que Soteldo. Assim, ele levou o prêmio de menor melhor jogador do mundo.

O portal americano ainda exalta que o venezuelano foi capaz de impressionar jogando em todas as categorias em que passou, tanto em seu país natal como no futebol brasileiro, “eliminando preocupações sobre sua altura ao longo do caminho”.

Foto: Ivan Storti/Santos FC

Além de Soteldo, Lorenzo Insigne (5’4’’), Marco Verratti (5’5’’), N'Golo Kante (5’6’’), Lionel Messi (5’7’’) e Eden Hazard (5’8’’), foram os outros baixinhos que ganharam em suas respectivas categorias.

Neymar (5’9’’), Mbappé (5’10’’), De Bruyne (5’11’’), Lewandowski (6’0’’), Cristiano Ronaldo (6’1’’) e Van Dijk (6’4’’) também foram eleitos em suas alturas.

Se Soteldo abriu a lista, Dan Burn (6’7’’), zagueiro do , fechou o ranking e levou o prêmio de maior melhor jogador do mundo. "Ele é mais alto que seu próprio goleiro - e, no entanto, a posição que ele ocupa regularmente é de... lateral esquerdo".