Soteldo é apresentado no Santos e herda a camisa 10 do Peixe

Herdeiro da camisa 10, jogador terá vínculo com o Santos até a temporada de 2022

O Santos apresentou nesta terça-feira (15), a primeira contratação da equipe para a temporada, o venezuelano Yeferson Soteldo. O meia-atacante herdou a camisa 10 da equipe da Vila Belmiro, número do maior jogador da história santista, Pelé.

Durante a coletiva de apresentação, Soteldo comentou sobre a responsabilidade de vestir a 10: “Santos é um dos maiores clubes do mundo. Jogou o maior da história, Pelé, e desde pequeno muitos falam do clube onde também passou Neymar. É um sonho estar aqui e farei meu melhor para ganharmos tudo que pudermos e saber usar a camisa 10”.

Anunciado pelo Santos no último sábado (12), o jogador já iniciou os trabalhos com a equipe. Ainda assim, Soteldo não irá ao campo na estreia do Santos pelo Campeonato Paulista, contra a Ferroviária, no próximo sábado (19), às 17h (Brasília).

“Estou trabalhando para estar rapidamente em forma. Quero avançar o mais rápido porque o Paulista começa e quero que o professor me dê o ok para eu jogar. Estou tranquilo, sei que estarei em forma muito rápido”, disse.

Para contar com o jogador de 21 anos no elenco por quatro temporadas, o Santos precisará desembolsar 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões) referentes aos 50% dos direitos do atleta.